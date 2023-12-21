Чеський підприємець і гендиректор української інвестиційної компанії «Dragon Capital» Томаш Фіала продовжує вести бізнес в окупованому Криму. Його компанія співпрацює з окупантами і платить податки до бюджету рф, попри те, що сам бізнесмен на словах підтримує Україну. Про це пише інформаційна агенція «УНІАН».

Так, за даними ЗМІ, Фіала є кінцевим бенефіціаром кіпрської компанії «Arricano Real Estate РLC». Компанія також зареєстрована в Україні і є девелопером торгівельних центрів.

Про це раніше йшлося і в розслідуванні видання «Крим.Реалії»

Зокрема, що одним із проектів згаданого кіпрського девелопера є ТЦ «Южная Галерея» в окупованому Сімферополі. Цей об’єкт площею майже на 15 тис квадратних метрів і з 8,5 га землі. Ним Фіала та його естонський бізнес-партнер Хіллар Тедер володіють через низку «прокладок», такі як «Грандінвест», «Вояж-Крим» «Зелене Місто».

Таким чином, працюючи в Криму, їхні компанії платять податки до бюджету рф. І цим вони фактично фінансують путінський режим.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Фіалу належить 12,5% акцій «Arricano Real Estate РLC». А ТРЦ «Южная Галерея» відкрився навесні 2014 року, тобто після анексії Криму.

1. Инвестбанкир Фиала ведет бизнес в оккупированном в Крыму – СМИ

2. Инвестбанкир Фиала продолжает бизнес-проекты в России, несмотря на войну, – СМИ

3. Бизнесмен Фиала владеет ТРЦ в Симферополе и платит налоги в бюджет РФ, - СМИ

Чешский предприниматель и гендиректор украинской инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала продолжает вести бизнес в оккупированном Крыму. Его компания сотрудничает с оккупантами и платит налоги в бюджет России, несмотря на то, что сам бизнесмен на словах поддерживает Украину. Об этом пишет информационное агентство «УНИАН».

Так, по данным СМИ, Фиала является конечным бенефициаром кипрской компании Arricano Real Estate РLC. Компания также зарегистрирована в Украине и является девелопером торговых центров.

Об этом ранее шла речь и в расследовании «Крым. Реалии».

В частности, что один из проектов кипрского девелопера – ТЦ «Южная Галерея» в оккупированном Симферополе. Этот объект площадью почти на 15 тыс. квадратных метров и с 8,5 га земли. Им Фиала и его эстонский бизнес-партнер Хиллар Тедер владеют через ряд «прокладок», таких как «Грандинвест», «Вояж-Крым» «Зеленый город».

Таким образом, работая в Крыму, их компании платят налоги в бюджет России. И этим они фактически финансируют путинский режим.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Фиале принадлежит 12,5% акций Arricano Real Estate РLC. А ТРЦ «Южная Галерея» открылся весной 2014 года, то есть после аннексии Крыма.