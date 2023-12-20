Напрямки роботи медичного закладу

Клініка Біляка – приватна лікарня, яка орієнтована на проведення оперативних втручань лапароскопічним методом. Це дозволяє усувати патологічні процеси щадним шляхом – операції не передбачають відкритих розрізів, а здійснюються через невеликі проколи в черевній порожнині. Для цього в арсеналі клініки є необхідне обладнання та кваліфіковані лікарі.

Перед оперативним втручанням проводиться обов’язкове діагностичне обстеження пацієнта. До операції вдаються тільки у випадках, коли консервативна терапія не здатна забезпечити потрібний результат. Процедури здійснюються за наступними напрямками:

хірургія – лапароскопічні втручання при лікуванні холециститу, пупкових та пахових гриж, кісти печінки, епітеліальних куприкових ходів, ракових новоутворень, інших патологічних станів; урологія – операції при захворюваннях сечостатевої системи у жінок та чоловіків, зокрема варикоцеле, сечокам’яній хворобі, аденомі простати, дивертикулах сечового міхура тощо; гінекологія – лікування доброякісних та злоякісних уражень жіночої статевої системи, у тому числі кісти яєчника, міоми матки, ерозії, ендометриту, ракових пухлин шийки матки, яєчників, вульви, опущення (випадіння матки); проктологія – хірургічні втручання при таких хворобах т, як геморой, парапроктит, параректальна нориця.

Для кожного пацієнта підбирається індивідуальна лікувальна тактика залежно від стадії розвитку хвороби, ускладнень, її характеру, місця локалізації. Це дозволяє покращити ефективність процедур. Чим раніше пацієнт звернеться за допомогою при появі перших симптомів захворювання, тим легшим та продуктивнішим буде лікувальний процес.

Переваги лапароскопічного лікування

З моменту створення приватної Клініки Біляка у 1992 році було обрано пріоритетним напрямом саме лапароскопію. Прогресивна технологія прийшла на зміну лапаротомії – відкритим порожнинним операціям. Тепер проводити втручання можна з мінімальним травмуванням тканин та невеликою втратою крові.

Завдяки цьому зменшується ризик післяопераційних ускладнень, а реабілітаційний період значно скорочується. Пацієнт перебуває у стаціонарі кілька днів, а в деяких ситуаціях може відправитись додому одразу в день виконання операції. Після лапароскопічних втручань на тілі не залишається неестетичних шрамів та рубців, адже доступ до операційного поля здійснюється через проколи діаметром до 1 см.

Лапароскопічні операції в багатьох випадках дозволяють зберігати уражені патологіями органи. Процес проводиться під відеонаглядом, що дозволяє хірургу локалізувати патологічні тканини та видаляти мінімальну кількість неуражених структур. Для цього потрібні майстерність та відповідний досвід виконання подібних оперативних втручань.

Джерело: сайт bilyak.com.ua.