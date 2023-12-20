Україні потрібно відновити мирні переговори з РФ, інакше ми можемо втратити цілу націю. Про це у коментарі заявив народний депутат VIII скликання, колишній заступник командира батальйону «Азов» Ігор Мосійчук, коментуючи останнє опитування КМІС, яке зафіксувало високе прагнення жителів півдня та сходу України (понад 45% респондентів) до мирних переговорів із РФ .

За його словами, українську владу хвилює більше питання звільнення територій, тоді як у пріоритеті мають стояти люди, які проживають на українській землі.

«У нас усі стратеги говорять про звільнення територій, а я хочу поставити питання інакше: а чому ми не говоримо про збереження нації? Справа в тому, що території можна повернути, а націю втратити, і навіщо нам будуть усі території?» — запитує політик.

Мосійчук також критично ставиться до заяв представників влади про намір завезти до країни мігрантів, тим самим замінивши ними українських громадян.

«Коли деякі політики,наприклад Давид Георгійович Арахамія, заявляють про те, що нам буде необхідно привезти до трьох мільйонів мігрантів для відновлення України, то це призведе до повного знищення та асиміляції української нації, перетворення її на якусь мультикультурну субстацію та таке інше. Хлопці мені дзвонять прямо з фронту і кажуть: „Ми не за це воюємо“», — зазначив він.

Співрозмовник наполягає: влада має йти назустріч мирним переговорам, інакше в гонитві за територіями Україна втратить свій народ.

«Це єдиний ключ зберегти зараз націю», — наголосив він.

Крім того, додав Мосійчук, влада має налагоджувати зв’язки із тими ж українцями, які поїхали і, можливо, вже не повернуться.

«Бо можливо ще відштовхувати їх, говоричи, що це другий сорт, як часто роблять „говорящі голови“ Банкової та їхні блогери. Цього робити не можна, це шкідливо», — констатував він.

Політик резюмує: влада має взяти до уваги той факт, що в країні склалася катастрофічна демократична ситуація, і єдиним виходом у цій ситуації є досягнення миру.