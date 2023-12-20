Україна виробить мільйон безпілотних літальних апаратів 2024 року, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодо виробництва - мільйон дронів наступного року ми виробимо. Мільйон ми зробимо. Ми зробимо все, щоб так воно й було. Я знаю, що так воно й буде", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Також глава держави наголосив, що "має бути інфраструктура щодо управління дронами найліпша, не радянська, а проста, щоб використовувати дуже швидко".

"У мене була зараз Ставка, й одне з ключових питань - виробництво дронів і постачання. І дуже не подобається, коли логістично в нас залишаються бюрократичні, радянські процеси. Коли 26 тис. дронів лежали на одному складі й не доїхали до фронту. Так, було дуже гучно на Ставці, але не може бути таких пауз, таких проблем", - розповів Зеленський.

"Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо: логістику. Отримуватимуть наші воїни в бригади вітчизняні дрони", - запевнив президент.

Крім того, він заявив, що артилерія буде збільшуватися.

"155-й калібр, системи, на жаль, з пострілами поки що дуже складно, дуже дефіцитний продукт", - сказав він.