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Президент України Володимир Зеленський підтримує розгляд питання множинного громадянства.

"Напевно потрібно думати, не знаю чи зараз, - про множинне громадянство. Відповідний закон є. І країни ЄС - а ми історично в найближчому майбутньому там будемо - тому я не бачу поганого в таких пропозиціях", - сказав Зеленський на пресконференції у вівторок.

Він нагадав, що порушував тему множинного громадянства ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Це було в нашій програмі. Я дійсно вважаю, що це нормально. І я вважаю, що українців дійсно є 60 млн у світі. І не всім обов'язково жити в Україні, у них є історія, свої сім'ї, хтось народився в Канаді, у США, але дати їм можливість підтримувати Україну, відчувати, що вони українці, допомагати, відкривати бізнес тут, платити податки", - пояснив президент.

Глава держави додав, що над цим потрібно думати. "Тільки момент важливий. Не потрібно і перегріти це питання, але й занадто рано не можна", - зазначив він.

За словами Зеленського, "є тонкі моменти в множинному громадянстві".
ForUm

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