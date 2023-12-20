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Президент України Володимир Зеленський ухилився від відповіді на запитання про ставлення до критики головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного народним депутатом із фракції "Слуга народу" Мар'яною Безуглою.

"Пан Залужний - також мій представник, як і всі ті, кого я призначав або хто зі мною прийшов. Комусь я дуже вдячний, за когось соромно. А з приводу будь-яких коментів у фейсбуці, вибачте, я не займаюся цим. У мене немає часу на ці зайві щоденні діалоги, безрезультативні", - сказав Зеленський на пресконференції в середу в Києві.

Він наголосив, що всім треба щодня працювати на результат, а не коментувати ті чи інші дії в соціальних мережах, пише "Інтерфакс-Україна".

"Вони всі дуже люблять коментувати, лайкати у фейсбуці, вони дуже часто там спілкуються. У них є діалоги, вони з перших днів, то разом їздять на фронт, то вони лаються. Це складні питання, чесно, для мене. Я тому вам і сказав, мені здається, нам усім потрібно давати результат державі, щоденно, а селфі - встигнемо", - зазначив Зеленський.

 
ForUm

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