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Чеський президент, колишній очільник Військового комітету НАТО Петр Павел вважає, що у 2024 році на полі бою в Україні може статись "значний зсув", і його наслідки залежатимуть від виборів у США та Росії.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на  інтерв’ю порталу Seznam Správy. 

На думку президента Чехії, "розвиток конфлікту в Україні показує, що ми з великою ймовірністю побачимо певний значний зсув у наступному році".

"І поки що все вказує на те, що це буде не в найкращому сенсі цього слова, як нам би хотілося. Виникне нова ситуація, з якою нам доведеться мати справу", – додав він.

Павел пояснив, що має на увазі президентські вибори у Росії з наперед визначеним результатом та у Сполучених Штатах, де результат не є настільки визначеним.

"І слід очікувати, що очікування виборів також призведе до певних змін на полі бою. Зрештою, президент Путін чітко дав зрозуміти, що не може й ітись про жодні мирні переговори, доки не будуть зрозумілі результати виборів у США", – зазначив чеський президент.

Він вважає, що так Путіна висловив очікування на повернення до влади Дональда Трампа, з яким зможе порозумітися "незалежно від того, що думає Україна чи решта Європи".

"Це, звичайно, ситуація, яка, безумовно, не є сприятливою для нас, і ми побачимо, наскільки такий сценарій, на який сподівається Володимир Путін, буде реалізований", – підсумував Павел.
ForUm

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