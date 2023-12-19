також у роздiлiПолiтика
Зеленський відмовився коментувати критику Залужного Безуглою
Зеленський повідомив, чи буде в Україні подвійне громадянство
Чеський президент спрогнозував ситуацію на полі бою в наступному році
Міністр фінансів закликав українців припинити купувати імпортні товари
Українці в Угорщині виступили за переговори щодо миру в Україні
В США зізнались, коли остаточно закінчаться кошти на допомогу Україні
В ГУР розповіли, навіщо поставили прослушки в кабінеті Залужного
Кулеба подякував ЄС за 12-й пакет санкцій проти Росії
СБУ повідомила подробиці щодо прослушки Зеленського
Ексголова Верховного суду Князєв за рік заробив понад 4 млн
ЗМІ: Сенатори констатують прогрес у переговорах щодо кордону і України
Верховній Раді довіряють лише 15% українців, Зеленському - 62%
В Раді готують законопроєкт про мобілізацію жінок
Німеччина передала Україні вже другий зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього
Київрада затвердила бюджет на наступний рік з дефіцитом у 13 мільярдів
Міноборони вже виграло арбітражів по поставкам майже на мільярд гривень
Шмигаль вважає, що непростий шлях до ЄС Україна може пройти швидко
Прем'єр Ірландії: Орбан не застосував право вето щодо рішення по Україні

Журналісти Bihus.Info. з’ясували, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія користувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для перетину кордону після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bihus.Info. 

Редакція з’ясувала, що в серпні 2022 року Арахамія з дружиною виїжджали з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, який оформлений на дружину Бориса Кауфмана.

А поверталися вже на бусі Mercedes, який належить фірмі "Тедіс Україна", де Кауфман є співвласником.

Також цей бус Арахамія використовував ще два рази – у жовтні 2022-го та у серпні 2023-го, щоб повернутися в Україну з-за кордону.

Він підтвердив, що користувався автівками бізнесмена, тому що на своєму авто не може виїхати через тоновані вікна.Також Арахамія на питання журналістів про те, чи не вбачає він конфлікт інтересів у дружбі з бізнесменом, який фігурує у кримінальних провадженнях, відповів, що не думає, "що хтось в країні може сказати, що він має вплив на НАБУ". 
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0