Журналісти Bihus.Info. з’ясували, що голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія користувався машинами одеського бізнесмена Бориса Кауфмана для перетину кордону після початку повномасштабного вторгнення.

Про це пише Bihus.Info.

Редакція з’ясувала, що в серпні 2022 року Арахамія з дружиною виїжджали з України до Молдови на чорному позашляховику Toyota, який оформлений на дружину Бориса Кауфмана.

А поверталися вже на бусі Mercedes, який належить фірмі "Тедіс Україна", де Кауфман є співвласником.

Також цей бус Арахамія використовував ще два рази – у жовтні 2022-го та у серпні 2023-го, щоб повернутися в Україну з-за кордону.

Він підтвердив, що користувався автівками бізнесмена, тому що на своєму авто не може виїхати через тоновані вікна.Також Арахамія на питання журналістів про те, чи не вбачає він конфлікт інтересів у дружбі з бізнесменом, який фігурує у кримінальних провадженнях, відповів, що не думає, "що хтось в країні може сказати, що він має вплив на НАБУ".