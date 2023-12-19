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Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, коментуючи виявлення пристрою для прослуховування в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, заявив, що в такий спосіб ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію про плани українських сил.

"Це резонансна подія, і контррозвідувальні органи, Служба безпеки України, насамперед мають розібратися, встановити істину в цій ситуації. Триває війна, і ворог намагається у різноманітний спосіб отримати інформацію, вивчити наші плани, оскільки такі інструменти завжди дешевші й часто економлять велику кількість ресурсів, зокрема й на полі бою", - сказав Юсов в ефірі телемарафону в понеділок.

Він додав, що всьому українському суспільству потрібно бути "пильним і уважним".

"Очікуємо результатів розслідування", - сказав Юсов.

Раніше головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що місце його дислокації, в якому раніше було знайдено технічний пристрій для отримання інформації, він давно не використовував.

Як повідомлялося, Служба безпеки України відкрила в неділю кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації Залужного. За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані. Будь-яких засобів накопичення інформації або засобів віддаленого передання аудіозаписів не виявлено. Пристрій буде передано на експертизу.
ForUm

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