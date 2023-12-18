Новая линейка смартфонов от Apple поступила в продажу в сентябре 2023 года. Кроме более дорогих версий Pro и Pro Max, в ней традиционно присутствуют доступные Plus и базовая. Если нет особых требований к технологическим инновациям, а нужен просто смартфон для развлечений и связи, стоит обратить внимание на последний вариант.

Стандартная модификация получила несколько изменений, ведь при ее разработке Apple учитывал критику и пожелания пользователей. Внешне она мало отличается от предыдущей версии, ее дизайн соответствует последним тенденциям. Смартфон выглядит лаконично, благодаря закругленным краям его удобно держать в руке. Оттенков корпуса пять – черный, голубой, зеленый, розовый, желтый.

Ключевые особенности базового iPhone 15

Одно из изменений в новинке – отсутствие фирменной «челки». Вместо нее дизайнеры используют Dynamic Island, небольшую область в форме таблетки вокруг фронтальной камеры и датчика Face ID. Раньше эта разработка была доступна только в версиях Про и Про Макс. Купить iPhone 15 стоит, чтобы по достоинству оценить это нововведение от Apple – благодаря ему, все важные уведомления показываются на экране.

Еще одно серьезное изменение – отсутствие разъема Lightning, его заменили на унифицированный USB-C. Так, смартфон стал более универсальным, ведь его можно подключать к другому оборудованию, например, для вывода изображения, показа видео на большом экране. Устройство даже соединяется с компьютерной мышью или картридером, когда в этом возникает необходимость.

Размер экрана стандартный для базовой версии и составляет 6,1 дюйма. На смену прямым рамкам корпуса пришли закругленные, благодаря такому решению Айфон удобнее держать в руке. Рабочее разрешение классическое, 2556×1179 пикселей, этого достаточно для требовательных к качеству картинки пользователей. Super Retina XDR OLED выполнен с закаленным защитным стеклом, потому выдерживает падения с высоты до 3 метров.

Почему стоит купить

Не каждый поклонник «яблочных» девайсов готов переплачивать за инновации и функционал версий Про или Про Макс. Базовая обладает всеми возможностями новинки, с ее помощью можно делать красочные фото даже при плохом освещении, записывать видео, редактировать файлы, пользоваться скоростным интернетом. При относительно небольшой цене этот гаджет обладает характеристиками флагмана.

Купить Айфон https://storeinua.com/apple-all-uk/iphone предлагается с разными объемами внутренней памяти – доступно 128, 256 или 512 Гб. Расширить ее нельзя, потому стоит заранее определиться с подходящим размером. Максимальные версии покупают те, кто часто делает много фото, например, в путешествиях или по работе, записывает видеоролики.

Базовая версия станет удачной покупкой по таким причинам:

процессор Apple A16 Bionic с двумя мощными ядрами производительности и четырьмя – энергоэффективности. Запускать «тяжелые» приложения, программы для редактирования, игры на устройстве не составит труда, при этом, они не будут зависать;

встроенный 16-ядерный нейропроцессор. Отвечает за распознавание голоса и выполнение других задач, ускоряет работу искусственного интеллекта;

корпус выполнен из титанового сплава. Apple утверждает, что это тот самый материал, который использует НАСА для космической техники;

основная камера 48 Мп, съемка видео в формате 4K;

аккумулятор 3349 мА·ч рассчитан на просмотр видео до 20 часов, при использовании в стандартном режиме – на 1,5 дня.

В интернет-магазине Storeinua все версии Айфона – как 15, так и прошлых лет – продаются с официальной гарантией.