Частка тих, хто довіряє Верховній Раді, серед українців знизилася з 35% у грудні 2022 року до 15%, а частка тих, хто не довіряє, зросла з 34% до 61%, ідеться в результатах дослідження, проведеного з 29 листопада до 9 грудня Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

Довіра до уряду знизилася з 52% до 26%, недовіра зросла з 19% до 44%.

У довірі до президента України Володимира Зеленського також є низхідна динаміка, проте він зберігає переважну довіру серед української громадськості: наразі 62% довіряють президенту, не довіряють - 18%; у грудні 2022 року довіряли 84%, не довіряли 5%.

Абсолютну довіру в суспільстві зберігають Збройні сили - і у грудні 2022 року, і наразі 96% довіряють ЗСУ. Крім цього, 88% українців довіряють головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному, не довіряють лише 4%.

Більшість українців - 59% - одночасно довіряють і Зеленському, і Залужному. Лише 14% довіряють Залужному і при цьому не довіряють Зеленському, і лише 1% довіряють Зеленському, але не довіряють Залужному.

Дещо знизилася довіра до Служби безпеки України, проте наразі більшість українців довіряють їй - 58% проти 16% (у грудні 2022 року було 63% проти 9%). Водночас суттєвіше знизилася довіра до поліції - з 58% у грудні 2022 року до 41% наразі (недовіра зросла з 14% до 29%).

Критично низькою зі значним погіршенням порівняно з минулим роком є довіра до судів і прокурорів: лише 12% українців довіряють судам і лише 9% довіряють прокурорам. Не довіряють відповідно 61% і 64%. У грудні 2022 року судам довіряли 25%, прокурорам - 21%, але було набагато менше (удвічі) тих, хто не довіряв їм.

В Україні зберігається висока довіра до волонтерів - 84% їм довіряють і лише 3% не довіряють (у грудні 2022 року показники були майже ідентичними).

Значно втратили довіру українські ЗМІ, чиї показники довіри повернулися до рівня грудня 2021 року: за останній рік із 57% до 29% поменшало тих, хто довіряє українським ЗМІ (з 14% до 40% побільшало тих, хто не довіряє їм).

Крім того, стабільно втрачає довіру громадськості церква: між груднем 2021року і груднем 2022 року довіра до неї знизилася з 51% до 44%, між груднем 2022 року і груднем 2023 року - з 44% до 38%.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) серед 1031 повнолітнього респондента з усіх підконтрольних регіонів України. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників близьких до 50% і 1,5% для показників близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення, але отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність.