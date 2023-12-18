Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом виявлення технічного пристрою в одному з потенційних місць дислокації головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного.

Про це йдеться в повідомленні СБУ, передають Українськi Новини.

Провадження відкрито за статтею 359 ч.2 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.

Техніку виявлено не безпосередньо в кабінеті Залужного, а у одному з приміщень, яке могло в майбутньому використовуватись ним для роботи.

За попередніми даними, виявлений пристрій перебував у неробочому стані.

Будь-яких засобів накопичення інформації чи засобів віддаленої передачі аудіозаписів не виявлено.

Даний технічний пристрій буде передано на експертизу.

Співробітники СБУ вживають усіх передбачених законом заходів для розслідування даного правопорушення.