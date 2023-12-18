Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, який перебуває в СІЗО за підозрою в отриманні хабаря, в минулому році заробив понад 4 млн грн зарплати.
Про це йдеться в його декларації за 2022 рік, передають Українськi Новини.
За 2022 рік Князєв задекларував 4 509 950 гривень зарплати.
Середньомісячна зарплатня Князєва склала 375 тис. грн.
Також він задекларував річну зарплату дружини в розмірі 273 475 гривень.
Дружина Князєва також отримала 2 500 000 гривень в якості подарунку від громадянина Анатолія Мороза.
Князєв з дружиною мають близько 500 тис. доларів на рахунках та готівкою.
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