Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, який перебуває в СІЗО за підозрою в отриманні хабаря, в минулому році заробив понад 4 млн грн зарплати.

Про це йдеться в його декларації за 2022 рік, передають Українськi Новини.

За 2022 рік Князєв задекларував 4 509 950 гривень зарплати.

Середньомісячна зарплатня Князєва склала 375 тис. грн.

Також він задекларував річну зарплату дружини в розмірі 273 475 гривень.

Дружина Князєва також отримала 2 500 000 гривень в якості подарунку від громадянина Анатолія Мороза.

Князєв з дружиною мають близько 500 тис. доларів на рахунках та готівкою.