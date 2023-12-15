"Інтерпайп" Пінчука вкладає мільйони у підтримку свого іміджу «національного виробника». Але лише забуває, що «національний виробник» - це не лише той, хто свого часу за безцінь отримав контроль над солодким активом, а й той, хто сплачує податки своїй державі. У підприємства олігарха завжди звітують про деякі суми перерахованих податків. На тлі того, що "Інтерпайп" вичавлює з України – це копійки.



Якщо ви думаєте, що є одна цільна компанія "Інтерпайп", то ви дуже сильно помиляєтеся. «Інтерпайп» - це поєднання офшорного шлаку, що складається з десятків компаній-прокладок і трастових фондів, зареєстрованих в юрисдикціях, які відіграють одну просту роль - уникнення оподаткування. Іншими словами – це звичайна офшорна дірка.



У сучасному світі все відкрито і давно нічого сховати неможливо. ЗМІ неодноразово звертали увагу, що "Інтерпайп", коли бере участь у державних підрядах, подає свою структуру власності. Лише на прикладі однієї компанії Пінчука «Інтерпайп Ніко Тьюб» можна побачити, що це – не компанія, а павутиння із шарів офшорних дірок.



Спочатку над «Інтерпайп Ніко Тьюб» стоїть Interpipe Limited, зареєстрований на Кіпрі в Нікосія. Вже одразу стає цікаво. Для розуміння. Це говорить про те, що розподіл заробленого прибутку лише «Інтерпайп Ніко Тьюб» відразу йде на Кіпр. Ви думаєте, там із прибутку сплачуються всі податки? Ні! Кіпрська материнська компанія дає українській дочірній компанії позику під величезні відсотки, а потім ці гроші в тупу «вимиває» на Кіпр. В Україні лишається мізер.

Йдемо далі. З кіпрською Interpipe Limited ситуація ще більш дивовижна. Над нею стоїть ще один «кіпріот» – Interpipe Holdings PLC та офшорна Baylena Limited з Британських Віргінських Островів. То хто тут «національний виробник»? Кіпрська Interpipe Holdings PLC чи острівна BaylenaLimited? Чи Кіпр та Віргінські Острови вже стали частиною України?





А ось після Interpipe Holdings PLC починається найцікавіше. Засновником цієї компанії є ще шість компаній з Віргінських і вже Багамських островів, а також із Самоа: Crestfield Limited (Самоа), Amara Global Limited, Marodima Limited, знову Baylena Limited (Віргінські Острови), PinecrestProperties Inc. та Whitehouse Holdings Limited (Багами).



Ще не втомилися? Продовжуємо. Над цим букетом «острівних податкових» дірок стоять ще п’ять компаній з Гонконгу (Gallen Management Limited, Grainger Consultants Limited, Carillion Limited), Панами (Drayton International Trading Corporation) і з якоїсь випадковості – Нової Зеландії (Raphe Investments Limited). Хоча задля справедливості варто відзначити, що контроль над новозеландською компанією все одно здійснює громадянка Кіпру Крісту Ганна.



Де тут Пінчук? Зачекайте. Після цих компаній іде ще одна надбудова – трастові фонди. Трасти – ну просто енциклопедичний улюблений інструмент уникнення оподаткування та укриття активів. Юрист-другокурсник на запитання «як сховати активи та уникнути податків» одразу порадить створити траст.



І ось уже над цими трастами стоїть, як бенефіціар Віктор Пінчук. Навіщо Пінчуку трасти? Щоб завжди можна було сказати «То що я? Я нічого. Це там трасти щось крутять».





Ця схема намальована не кимось стороннім. Це – структура власності, яку підписав директор «Інтерпайпу Ніко Тьюб» Чернов, і яку компанія публікує на майданчику Prozorro для участі в тендерах "Укргазвидобування". Не соромлячись. А що, все і так схоплено. Піпл схаває.



І це лише на прикладі однієї компанії "Інтерпайп Ніко Тьюб", яка з державних грошей вимиває сотні мільйонів.



А куди потім ідуть ці гроші? ЗМІ сотні разів уже писали і це доведено офіційними документами з реєстрів, що московський офіс "Інтерпайпу" позивається до свого ж еміратського офісу за те, щоб завести в Росію 50 мільйонів доларів США. Інформація у відкритих джерелах та на сайті московського арбітражного суду. Круто виходить. Бабки рубаємо в Україні, виводимо через 16 офшорних прокладок, а потім рішенням суду заводимо до Росії.



Тож у результаті "Інтерпайп" взагалі чий національний виробник? Кіпру, Панами, Віргінських островів, Самоа чи Багам? Чи, може, Еміратов? У Росії в 2023 році "Інтерпайп" заплатив 137 мільйонів податків . Там також можуть вважати "Інтерпайп" національним виробником.



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