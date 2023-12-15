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Німеччина протягом останнього тижня, серед іншої військової допомоги, передала Україні уже другий зенітно-ракетний комплекс Patriot і ракети до нього.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на сайт німецького уряду. 

У списку, окрім ЗРК Patriot, згадано про передання Україні дев’яти гусеничних всюдиходів Bandvagn 206, майже 14 тисяч боєприпасів калібру 155 мм зі складів Бундесверу та промисловості, трьох дистанційних систем розмінування і 14 антидронових систем.

Також Україна отримала від Німеччини вісім ваговозів Zetros, чотири напівпричепи до тягачів, вісім автоцистерн Zetros, чотири автомобілі зі складу Бундесверу та промислових запасів, а також 47 400 боєприпасів калібру 40 мм.

У переліку запланованої до відправлення допомоги вперше згадані 47 автомобілів Toyota Land Cruiser.
ForUm

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