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За 100 днів роботи нової команди, з вересня 2023 року, Міністерство оборони України виграло п'ять міжнародних арбітражів з іноземними постачальниками на суму понад 900 млн грн, повідомляє пресслужба міністерства.

"Спори виникли через непостачання майна, порушення термінів його постачання та якість самого товару. Міжнародний арбітраж присудив стягнути на користь Міноборони з недобросовісних іноземних постачальників 6 934 936,92 доларів США та 16 472 958,45 євро. Суд також постановив, що відсотки річних продовжують нараховуватися щоденно до моменту оплати постачальником своєї заборгованості перед Міністерством оборони України", - йдеться в повідомленні в телеграм-каналі.

Крім того, за двома контрактами Міністерство юстиції України подало позови до швейцарського арбітражу на суму 33 164 788,23 доларів США. Підготовку цих позовів Мін'юст здійснював спільно з юридичною службою Міністерства оборони України.
ForUm

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