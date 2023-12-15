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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що рішенням Європейської Ради про відкриття переговорів з Україною щодо членства в Європейському Союзі високо оцінено реформи, які країна проводить.

"Історія твориться на наших очах. Лідери ЄС ухвалили рішення розпочати перемовини з Україною про наш вступ до ЄС. Цим рішенням Євросоюз також високо оцінив реформи, які ми зробили за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії. Попереду непростий шлях. Ми єдині та готові пройти його максимально швидко", - написавШмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр також висловив упевненість, що Україна буде членом ЄС.
ForUm

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