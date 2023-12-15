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Прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар розповів, що його угорський колега Віктор Орбан не застосував право вето на рішення щодо відкриття переговорів про членство з Україною.

"Орбан не згоден із цим рішенням, і він не змінює своєї точки зору. Але він вирішив не використовувати силу вето, оскільки будь-яка країна може заблокувати переговори про вступ. Він прийняв рішення цього не робити, і я поважаю, що він цього не зробив. Інакше він поставив би нас як Європейський Союз у дуже скрутне становище. Ми ухвалили це рішення, і Угорщина вирішила його не блокувати", - розповів він.

Водночас Варадкар констатував, що "рішення було ухвалено швидше, ніж ми очікували". "Це великий геополітичний меседж, не лише для Москви, а й для всього світу. І коли ЄС каже, що він стоїть за демократію - ми це робимо, і коли ми говоримо, що будемо поруч з Україною стільки, скільки знадобиться, - ми це і маємо на увазі", - наголосив він.
ForUm

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