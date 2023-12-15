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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що рішення почати переговори про вступ України до ЄС є новим початком для України і всієї Європи.

"Який історичний день! Домінує одна емоція: все було не дарма. Рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС є новим початком для України та всієї Європи. Я дякую ЄС і всім лідерам за те, що вони дотримали свого слова. Я також вітаю Молдову і Ніку Попеску", - написав він у Х (Tвіттер).
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