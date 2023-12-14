Багаторічний очільник нідерландського уряду Марк Рютте, який завершує свій мандат на посаді, вважає, що Орбан поступиться і Саміт ЄС досягне згоди щодо України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте перед початком саміту.

Марк Рютте пояснив, що його оптимізм ґрунтується на попередньому досвіді. "Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, в тому числі щодо Орбана. І я абсолютно впевнений і буду напружено працювати над тим, щоби і сьогодні це сталося", – заявив він.

Рютте не став конкретизувати, яким він бачить майбутнє рішення, але наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною.

Також прем’єр Нідерландів нагадав про розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини, сказавши, що це "просто випадковий збіг" із розглядом українських питань на саміті ЄС.

Марк Рютте чекає також на рішення ЄС про фінансову допомогу Україні: "Через розвиток подій у США, де затримка більше через внутрішні причини, а не через Україну – ще важливіше, щоби ми ухвалили це рішення зараз".