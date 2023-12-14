також у роздiлiПолiтика
Прем'єр Фінляндії вимагає ухвалити рішення про початок переговорів з Україною
Шмигаль порадів: МВФ надіслав Україні $900 млн
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії питання вільного мореплавства
Байден підписав указ про виділення Україні допомоги на 200 млн доларів
Cпікер палати представників Конгресу пояснив, чому Україні не затверджують допомогу
Центренерго платить Росії за імпорт вугілля з Казахстану. Схему курує радник Єрмака – Андрій Гота
Безугла задекларувала півмільйона гривень зарплати та 10 тисяч доларів готівки
Мінвідновлення намагається розблокувати всі пункти пропуску та зберегти угоди про перевезення
Екс-нардеп про мітинги українців за мир: спроба Арестовича «працювати із закордонними українцями»
Заступник мера Костополя Андрій Ткачук лобіював родича на посаду директора КП, яке отримало рекордну суму тендерів
Боррель: Нині не на часі послаблювати підтримку України
Стало відомо, скільки за минулий рік заробили Арахамія та його дружина
Британська розвідка: Ракетна атака РФ була початком кампанії руйнування енергетичної інфраструктури
В чергах на польському кордоні стоїть біля 3500 вантажівок
Сирський: Оперативна ситуація на Сході лишається складною
Апеляційний суд залишив під вартою Дубінського, підозрюваного в держзраді
Девід Кемерон: Якщо США не дадуть грошей Україні, посміхнуться тільки Путін та Сі Цзіньпін
Reuters: Україна просить у США безпілотники та гелікоптери Apache

Багаторічний очільник нідерландського уряду Марк Рютте, який завершує свій мандат на посаді, вважає, що Орбан поступиться і Саміт ЄС досягне згоди щодо України.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на слова Рютте перед початком саміту. 

Марк Рютте пояснив, що його оптимізм ґрунтується на попередньому досвіді. "Поки що нам вдавалося досягнути одностайності, в тому числі щодо Орбана. І я абсолютно впевнений і буду напружено працювати над тим, щоби і сьогодні це сталося", – заявив він.

Рютте не став конкретизувати, яким він бачить майбутнє рішення, але наголосив, що підтримує пропозицію Єврокомісії, яка рекомендувала відкрити переговори з Україною.

Також прем’єр Нідерландів нагадав про розблокування Радою ЄС 10 млрд євро фінансування для Угорщини, сказавши, що це "просто випадковий збіг" із розглядом українських питань на саміті ЄС.

Марк Рютте чекає також на рішення ЄС про фінансову допомогу Україні: "Через розвиток подій у США, де затримка більше через внутрішні причини, а не через Україну  – ще важливіше, щоби ми ухвалили це рішення зараз".
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0