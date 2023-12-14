У четвер, 14 грудня, порівняно із середою, 13 грудня, середні ціни на найбільших заправках України на автогаз знизилися на 2,9% до 33,32 гривні за літр, на дизельне паливо марки "Євро" збереглися на рівні 53,99 гривні за літр, на бензин марки "Євро-95" збереглися на 55,16 гривні за літр.

Про це свідчать дані на сайтах провідних українських АЗС, передають Українськi Новини.

Середні ціни на бензин А-95 залишилися на рівні 55,16 гривні за літр.