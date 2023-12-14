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Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо (Petteri Orpo) переконаний, що лідери Євросоюзу мають ухвалити рішення про початок переговорів щодо членства з Україною, тому що будь-яке рішення буде сигналом для Києва, Москви, Пекіна і Вашингтона.

"Те, що ми вирішимо, або те, що ми не вирішимо, - це буде чіткий сигнал Москві, Києву, Вашингтону і Пекіну. Тому ми маємо ухвалити рішення щодо того, що ми підтримуємо Україну", - заявив прем'єр-міністр Фінляндії в четвер у Брюсселі перед початком засідання Європейської ради.

За його словами, нинішнє засідання "буде дуже важливим". "Я готовий до переговорів. Це займе стільки, скільки потрібно. У мене є один головний пункт - це наша безпека і наше існування як надійного Союзу. Нам потрібні сильні рішення. Ми маємо показати нашу єдність", - переконаний Орпо.

Деталізуючи, прем'єр-міністр Фінляндії зауважив, що стосовно України "потрібно три рішення". "Перше - щодо Мирного фонду - їм (українцям) потрібна швидка військова підтримка. Друге - нам потрібне рішення щодо бюджету - 50 млрд євро, щоб допомогти Україні. І третє - нам потрібне рішення щодо розширення. Нам потрібен чіткий сигнал усім країнам, які хочуть бути членом Союзу, що ми готові до переговорів. Ми маємо вирішити розпочати переговори", - сказав він.

 
ForUm

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