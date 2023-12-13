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Президент США Джо Байден на зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі у вівторок оголосив, що підписав указ про виділення військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомляє "Європейська правда". 

"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден перед початком двосторонніх переговорів із Зеленським.

Він не уточнив, що входить до нового пакета допомоги.
ForUm

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