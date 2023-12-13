також у роздiлiПолiтика
Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Норвегії питання вільного мореплавства
Байден підписав указ про виділення Україні допомоги на 200 млн доларів
Центренерго платить Росії за імпорт вугілля з Казахстану. Схему курує радник Єрмака – Андрій Гота
Безугла задекларувала півмільйона гривень зарплати та 10 тисяч доларів готівки
Мінвідновлення намагається розблокувати всі пункти пропуску та зберегти угоди про перевезення
Екс-нардеп про мітинги українців за мир: спроба Арестовича «працювати із закордонними українцями»
Заступник мера Костополя Андрій Ткачук лобіював родича на посаду директора КП, яке отримало рекордну суму тендерів
Боррель: Нині не на часі послаблювати підтримку України
Стало відомо, скільки за минулий рік заробили Арахамія та його дружина
Британська розвідка: Ракетна атака РФ була початком кампанії руйнування енергетичної інфраструктури
В чергах на польському кордоні стоїть біля 3500 вантажівок
Сирський: Оперативна ситуація на Сході лишається складною
Апеляційний суд залишив під вартою Дубінського, підозрюваного в держзраді
Девід Кемерон: Якщо США не дадуть грошей Україні, посміхнуться тільки Путін та Сі Цзіньпін
Reuters: Україна просить у США безпілотники та гелікоптери Apache
ВМС ЗСУ: У майбутньому ми не бачимо присутності ЧФ РФ в акваторії Чорного та Азовського морів
Протести польських перевізників затримують поставки в Україну безпілотників та пікапів
Країни ЄС передали Україні лише половину з обіцяного мільйона снарядів

Конгрес США не отримав від Білого дому чіткої інформації про стратегію щодо України, яка необхідна для затвердження чергової допомоги Києву, заявив спікер палати представників Майк Джонсон у вівторок.

"З того дня, як я вступив на посаду спікера, я просив у Білого дому ясності. Нам потрібен чіткий виклад стратегії для успіху України. Досі відповіді були недостатніми. Вони не надали нам деталей, які ми неодноразово запитували", - сказав Джонсон журналістам після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

За словами Джонсона, адміністрація президента США Джо Байдена просить виділити мільярди доларів, але чіткого плану щодо України при цьому не надає.

"Нам треба чітко розуміти, що ми робимо в Україні, і як ми належним чином здійснюватимемо нагляд за витрачанням дорогоцінних доларів американських платників податків", - наголосив він.

За його словами, для надання допомоги Україні також потрібні "радикальні перетворення" в імміграційній і прикордонній політиці США.

Водночас Джонсон додав, що знову запевнив Зеленського в підтримці Вашингтона.

Раніше сенатор Джон Корнін заявив, що вирішення питання про додаткову допомогу Україні, ймовірно, відкладуть до 2024 року. Сенатор звинуватив лідера демократів у Сенаті Чака Шумера у зволіканні з вирішенням цього питання.

Минулого тижня Байден закликав Конгрес погодитися на додаткову фінансову допомогу Україні. Він додав, що конгресмени мають вирішити це питання до Різдвяних свят.

У жовтні президент США направив до Конгресу запит на надання фінансової допомоги Україні розміром $61,4 млрд терміном на рік, а також $14,3 млрд на посилення оборони Ізраїлю. Крім цього, Байден запитав $13,6 млрд на охорону кордону США й Мексики, $7,4 млрд на інші пріоритети у сфері національної безпеки. Загалом президент США запитав у Конгресу схвалення на додаткове фінансування розміром $106,7 млрд.

Республіканці наполегливо вимагають посилити контроль за міграцією на південному кордоні США й наполягають на внесенні змін до міграційного законодавства, зокрема домагаються підвищення вимог до шукачів притулку в США, пов'язуючи виконання цих вимог із допомогою Києву. Восени Конгрес двічі ухвалював законопроєкти про витрати, які не включали допомоги Україні.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

0