Часто для получения разного рода отверстий - глухих и сквозных, а также для расточки отверстий для болтов, винтов и шурупов при помощи процесса зенкерования и развертывания используется сверлильный станок. Приспособление очень популярное как в небольших домашних мастерских, так и на крупных производственных предприятиях. Обрабатывающие операции на подобном станке выполняются с помощью таких инструментов, как: сверла, развертки, метчики и т.д. Область применения станка определяется диапазоном оборотов главной оси и максимальным значением диаметра отверстия, которое можно выполнить в твердом материале. Производители предлагают мобильные модели, поэтому устройство не обязательно постоянно крепить к столешнице.

Особенности и принцип работы станков

Сверлильные станки являются универсальными устройствами по типу материала, поскольку позволяет делать отверстия не только в дереве, но и в таких металлах, как чугун, сталь, бронза, алюминий и пластик. Различные параметры этих материалов, их твердость и структура требуют разных условий работы, которые обеспечиваются жесткой установкой станка. Это означает, что во время работы головка остается неподвижной, а сверло движется в вертикальной плоскости, обеспечивая точное отверстие. Принципы работы сверлильного станка сводятся к выполнению точных движений в вертикальном положении без возможности перемещения в стороны. Жесткая конструкция и правильное крепление головки без люфта предотвращают вибрации, благодаря чему отверстие сохраняет необходимые параметры и выполнено идеально. Головка перемещается в вертикальном положении вместе со шпинделем, на котором она установлена, перемещаясь внутри колонны. Ее скорость должна быть адаптирована к типу обрабатываемого материала.

Виды сверлильных станков и их назначение

Сверлильный станок используется в большинстве производств. Но сказать, что используется один и тот же тип - неправильно и технологически неприемлемо. Основными конструктивными типами сверлильных станков являются:

Радиально-сверлильные станки. Подходят для обработки небольших заготовок, работа на которых может выполняться в небольших помещениях с бытовой сетью 220В. Аппараты имеют отличные характеристики и будут незаменимы в сверлении деталей, а также нарезке резьбы требуемого образца.

Специализированные. Это популярный тип установки высокой производительности, способной выполнять операции сверления в вертикальном или наклонном направлениях. Используя соответствующий тип патрона, позволяют быстро переключаться с обработки одного отверстия на другое. Используется для механической обработки различных материалов сверлом с целью создания отверстий (сквозных или глухих).

Вертикально-сверлильные станки. Являются наиболее распространенным из всех типов металлообрабатывающих станков. Применяются для проделывания отверстий в деталях сравнительно небольшого размера. Широко используется для индивидуального и мелкого серийного производства, в ремонтных мастерских и производственных цехах. Благодаря наличию стойки эти машины отличаются повышенной жесткостью со всеми вытекающими из этого преимуществами. Чугунная основа обеспечивает устойчивость и безопасность.

Многошпиндельные. Их отличие кроется в параллельной работе сразу несколькими шпинделями. Отлично подходят для высверливания ряда отверстий с точно заданным интервалом. Станки многошпиндельные быстро и точно выполнят работу, если нужно нарезать резьбу сразу в нескольких плоскостях.

Критерии выбора сверлильного станка

Работа с настольным сверлильным станком происходит быстрее, чем с другим видом оборудования. Это связано с возможностью выбрать подходящее оснащение: сверла, метчики, с которыми вы будете работать. Выбор сверлильного станка должен включать в себя основные параметры, такие как: мощность, диаметр сверления и скорость вращения.

Мощность станка является основополагающей. Этот параметр определяет, насколько твердый материал можно сверлить. Поэтому следует задаться вопросом, для каких целей будет использоваться станок. По мнениям специалистов, аппараты большей мощности имеют более долговечные двигатели, что, естественно, обеспечивает больший срок службы. Для домашних работ хорошо подойдет модель мощностью от 650 до 800 Вт. Что касается диаметра устройства, то он напрямую связан с мощностью уставки. Чем выше мощность, тем большие отверстия вы сможете просверлить. Однако помните, что многое зависит от типа материала, в котором требуется сделать отверстие. Если выбирать скорость вращения следует обращать внимание как на ее максимальную, так и на минимальную производительность. Чем больше отверстий вы собираетесь просверлить, тем важнее количество скоростей. Этот параметр важен при выполнении отверстий большого диаметра.

Одним из важных факторов при выборе также является цена. Для многих окончательная стоимость может стать решающим фактором при выборе того или иного сверлильного станка. Аппараты среднего ценового сегмента, конечно, не топовые, но для домашних задач вполне подойдут. Более дорогие станки чаще всего используют полупрофессионалы или специалисты, которым необходимо очень прочное и эффективное оборудование.