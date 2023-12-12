Державна компанія «Центренерго» завозить до України вугілля з російським бекграундом, розбавляє його на шахтах смотрящого за львівськими шахтами Андрія Вєнгріна, та за командою голови наглядової ради Центренерго Андрія Готи завозить цю суміш на ТЕЦ, що робить їх відключення питанням часу. Всю цю масштабну корупційну схему, в результаті якої гроші з українського бюджету переводяться до росії розкрив у своїй доповідній записці, яку подав до Офісу президента, незалежний член наглядової ради «Центренерго» Володимир Величко, після чого розпорядженням голови ЦЕ Андрія Чуркіна, Величку заборонений доступ до підприємств компанії.

Детально схема виглядає так, пише "Фром-юа".

«Центренерго» завозить до України вугілля з Польщі. До Польщі завозиться вугілля нібито з Казахстану, але транзитом через Росію. Завозити таке вугілля до України прямо заборонено постановою уряду.

В самій Польщі через це вже виник скандал, який призвів до розслідування

Далі, це російське вугілля завозять до України, де завозиться до підприємств Вєнгріна, де з якісного концентрату шляхом підмішування породи роблять рядовку та терикон, які є значно дешевші, та гірші за якістю, але за документами вугілля лишається високої якості. Це вугілля везуть на Трипільску та Зміївську ТЕЦ, через що обладнання на станціях може вийти з ладу, залишивши без світла сотні тисяч споживачів.

В доповідній записці Величка прямо вказується, що всю схему організував радник Єрмака та голова наглядової ради компанії Андрій Гота за участю «смотрящого» Андрія Венгріна.

Величко стверджує, що найближчим часом оприлюднить ще низку фактів корупції серед керівництва «Центренерго», а також підприємств шахт та фабрик, що беруть у цьому участь.

Нагадаємо, Держаудитслужба виявила фінансові порушення у діяльності Центренерго на 5,5 млрд грн за період з 1 січня 2022 по 31 серпня 2023 року.

Жоден причетний до цих махінацій чиновник досі не опинився у в’язниці.