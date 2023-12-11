Мітингами за мир українські біженці, які виїхали за кордон з початку воєнних дій, досягнуть лише припинення військової допомоги з боку Заходу. Про це заявив народний депутат VIII скликання, колишній заступник командира батальйону «Азов» Ігор Мосійчук, коментуючи мітинг українських біженців у Варшаві з вимогою миру та переговорів.

За його словами, озвучені українськими біженцями вимоги про мир та переговори з Росією, які по суті повторюють тези колишнього радника Офісу президента України Олексія Арестовича, є спробою політика «працювати із закордонними українцями».

«Я розцінюю це дійство виключно як політичний прояв», - зазначив він.

Водночас політик не виключає, що подібні мітинги очікуються і в інших містах Європи.

«Так гойдання призведе лише до одного – до того, що західні країни там, де мешкають біженці, припинять допомагати Україні. Це не матиме жодних наслідків, окрім цього. З цієї точки зору, - так, вони будуть говорити: "Ось дивіться, - біженці чи громадяни, які проживають на нашій території, виступають за мирні переговори, ми поставляємо зброю, значить не поставлятимемо», - пояснив він.

Розглядаючи вимоги українських біженців щодо миру та переговорів, співрозмовник вказав на той факт, що ні Москва, ні Київ поки не бачать можливостей для початку переговорного процесу.

«Російська Федерація почувається зараз на коні, приблизно, як ми почували себе перед контрнаступом, веде наступальні дії по всій лінії фронту. А у нас проблеми зі зброєю, з боєкомплектами. Вони це знають. Ми все це економимо. Вони мають просування у певних місцях. Плюс до того – вони окреслили цілі, за даними розвідок наших партнерів та нашої розвідки, і ніхто зупинятися не збирається», - вважає він.

Мосійчук наполягає, що Україні для того, щоб йти на переговори про мир, насамперед потрібно стабілізувати лінію фронту.

«Без стабілізації лінії фронту, без того, що ми чітко, спираючись на оборонні споруди, зможемо говорити, що ворог ні на метр не просувається, ми його не змусимо сісти за стіл переговорів», - додав він.

Іншими словами, пояснив співрозмовник, якщо Україна хоче миру, вона має показати Росії стабільність, що війна ні до чого не приведе, що це буде лише головний біль для неї.

«І тоді Росія сама захоче справді переговорів. Тепер ми можемо хотіти будь-що, але вони відчувають, що на коні ... Немає предмета (для переговорів - прим. ред.). Росіяни формують нові підрозділи, ми намагаємося заручитися більшою підтримкою Заходу», - підсумував він.

Нагадаємо, 10 грудня у Варшаві українські біженці вийшли на мітинг з вимогами до Києва щодо необхідності сісти з Москвою за стіл переговорів та домовитися про мир.