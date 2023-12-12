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В Україні у 2023 році зросло споживання свинини, яловичини та м’яса птиці, причому одночасно зросло й виробництво, а доля імпорту зменшилася.

Такі дані за 2023 рік наводить Мінагрополітики.

Так, споживання свинини, яловичини та м’яса птиці зросло з 54,1 кг у 2022 році до 54,7 кг у 2023 році.

Імпорт всіх трьох видів м’яса знизився на 52 тис. тонн - до 108 тисяч тонн.

Відповідно, відбулося нарощування власного виробництва, що дозволило зменшити кількість імпорту обох видів мʼяса на 19 тис. тонн. 

Мінагрополітики також повідомляє, що українці стали споживати менше свинини. У 2023 році українці споживали 19,8 кг свинини на рік, тоді як у 2022 році – 20,3 кг.

Водночас цього року українці почали більше споживати м’яса птиці та яловичини, ніж торік. У 2023 році українці споживали в середньому по 27 кг птиці та 7,4 кг яловичини на одну особу. Минулого року ці показники були 26,2 кг та 7 кг відповідно.

Відповідно до споживання збільшилося і виробництво: м’яса птиці вироблено більше на 32 тис. тонн – до 1 млн 285 тисяч тонн, яловичини на 4 тисячі тонн - до 272 тисяч тонн.

Натомість імпортовано м’яса птиці було на 17 тисяч тонн менше — 61 тисяча тонн, а яловичини на 2 тисячі тонн менше – 5 тисяч тонн. 

Знизився також й імпорт свинини з 74 тис. тонн до 41 тис. тонн.
ForUm

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