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Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу", член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Мар'яна Безугла задекларувала 483,7 тис. гривень доходів, 10 тис. доларів готівки та 147,5 тис. гривень на банківському рахунках у 2022 році.

Про це свідчать дані реєстру декларацій, передають Українськi Новини.

Згідно з декларацією, Безугла володіє з грудня 2019 року квартирою у Києві площею 75,1 кв. метрів вартістю 164 тис. гривень.

З 1 лютого 2022 року нардеп орендує квартиру у Києві площею 44,8 кв. метрів, вартість не вказана.

Єдиним джерелом доходів вказана зарплата у парламенті, яка склала 483 724 гривень за 2022 рік.

Також вона задекларував 147 576 гривень на банківських рахунках в Приватбанку і 10 тис. доларів готівки.
ForUm

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