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Сума заробітної плати голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у 2022 році становила 418188 грн, у той час як його дружина отримала за рік від підприємницької діяльності більше ніж півтора млн грн (1677170 грн) доходу, про що свідчить оприлюднена декларація за минулий рік на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

Крім цього, дружина народного депутата від відчуження рухомого майна отримала 2 млн 421 тис. грн.

На рахунках Арахамії в банках України зберігається 1304234 грн, $20803. Банківські вклади дружини становлять 234385 грн і $21036.

Сума готівкових коштів у Арахамії становить $650000 і EUR100 000, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2700000 грн, $250000 і EUR100 000.

Дружина Арахамії з 28 грудня 2022 року орендує у різних фізичних осіб - громадян України легкові автомобілі: AUDI Q-4 E-TRON і MERCEDES-BENZ V300D (обидва 2021 року випуску). Дружина лідера фракції також володіє квадроциклом BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO 2020 року випуску та легковим автомобілем MERCEDES-BENZ S 350 D 2017 року випуску, придбаними відповідно у 2020-му і 2021 роках.
ForUm

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