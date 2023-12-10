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Командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський обговорив із командирами на Східному напрямку, обстановку і варіанти подальших дій.

"Оперативна ситуація на Сході залишається складною. Ворог не припиняє ведення наступальних дій по всьому фронту. Разом із командирами, які тримають оборону на Східному напрямку, детально проаналізували обстановку і розглянули варіанти подальших дій", - написав Сирський у телеграм-каналі.

"Спільно ухвалили необхідні рішення і вжили заходів для забезпечення стійкості нашої оборони, збереження життя наших воїнів і раціонального використання боєприпасів", - наголосив командувач.

 
ForUm

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