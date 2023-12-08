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Державна аудиторська служба вибудовує таку модель фінансового контролю за міжнародними коштами на відновлення України, яка буде прозорою та зрозумілою і для партнерів з Євросоюзу, і для українців.

Про цю модель розповіла голова ДАСУ Алла Басалаєва у публікації на "Економічній правді".

За її словами, у найближчі 4 роки ЄС планує створити спеціальний Український фонд (Ukrainian Facility) на 50 млрд євро. Він повністю контролюється Євросоюзом і всі рішення приймаються саме там. Водночас ДАСУ визначена ключовим національним контролером за ефективністю витрат цих коштів.

"Багаторівнева структура фінансового контролю є оптимальною, на мою думку. Адже в ній будуть взаємодіяти всі – ДАСУ, Офіс генпрокурора, СБУ, НАБУ, ДБР, БЕБ. І ця модель працюватиме не лише задля фінансового контролю над коштами Ukrainian Facility, а й загалом усіх міжнародних донатів, які будуть надходити на відновлення України", – вважає Басалаєва.

Вона пояснила, що зараз такий контроль здійснюється через операційну співпрацю між ДАСУ та Європейським управлінням з питань запобігання зловживанням та шахрайству (OLAF).

Контактні  функції між ними виконує окремий структурний підрозділ ДАСУ – Національний контактний пункт. Саме він інформує OLAF про факти шахрайства, корупції чи будь-якої іншої незаконної діяльності, які можуть вплинути на інтереси ЄС.

На думку Басалаєвої, на базі цього контактного пункту доцільно створювати національну Службу координації боротьби з шахрайством (AFCOS) за прикладом держав-членів ЄС.

"Таким чином ми перейдемо до масштабної системи AFCOS, яка вестиме статистику порушень та аналізуватиме, де можуть виникнути проблеми. Щоб не шукати, куди поділися гроші, а наперед запобігати будь-яким негативним явищам", – зазначає Алла Басалаєва.
ForUm

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