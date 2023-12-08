Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон закликав Конгрес США схвалити виділення мільярдів доларів на підтримку України для протистояння агресору, заявивши, що невиконання цієї вимоги може надати сміливості президенту РФ Путіну, повідомляє агентство Bloomberg 7 грудня.

"Якщо ці гроші не дійдуть, є тільки двоє людей, які будуть посміхатися: одна з них - Володимир Путін у Росії, інша - Сі Цзіньпін у Пекіні", - сказав Кемерон. "Не знаю, як ви, а я не хочу дарувати нікому з цих двох різдвяний подарунок", - цитує міністра агентство.

Як пише Bloomberg, коментарі Кемерона відображають зростаючу стурбованість у Великій Британії та Європі загалом тим, що інтерес США до фінансування військових зусиль України слабшає.

Камерон зазначив, що отримані Україною досі гроші не були витрачені даремно, оскільки вони "знищили половину довоєнних активів Росії", і попередив, що, якщо пакет допомоги США не буде ухвалений Конгресом, це може вплинути на зобов'язання інших європейських країн.