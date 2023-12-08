Останній список американської зброї, яка Україні необхідна для боротьби з російською армією, містить сучасні системи ППО, винищувачі F-18, безпілотники, гелікоптери Apache і Blackhawk, повідомляє Reuters з посиланням на документи, з якими ознайомилося агентство.

Чиновники Міністерства оборони України представили "перелік озброєнь для задоволення потреб сил оборони України" під час закритого засідання конференції у Вашингтоні в середу, на якій були присутні урядовці та керівники оборонної промисловості.

До повного списку увійшли озброєння, які Україна вже має на складі, як-от танки "Абрамс" та 155-міліметрова артилерія, а також деякі озброєння, як-от F-16, безпілотники та ракети ATACMS великої дальності, які вона запитувала в минулому.

"Але в списку є кілька сюрпризів, зокрема дорогі товари, такі як транспортні літаки C-17 Globemaster виробництва Boeing (BA.N) і C-130 Super Hercules виробництва Lockheed Martin (LMT.N). До списку увійшли ударні вертольоти Apache, а також вертоліт Black Hawk, виготовлений підрозділом Sikorsky компанії Lockheed Martin", - сказано в повідомленні.

За даними Reuters, документи показують, що Україна також просить винищувачі F-18 "Хорнет", три типи безпілотників виробництва General Atomics, включно з MQ-9B Sky Guardian, і систему протиповітряної оборони Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) виробництва Lockheed.