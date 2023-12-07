Україна є морською державою. І основне завдання — не опинитися державою біля моря, а саме морською державою. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ заявив спікер Військово-морських сил Збройних сил України (ВМС ЗСУ) Дмитро Плетенчук.

І у зв’язку з цим, за його словами, триває планове будівництво корветів класу Ada. Один із них уже очікується наступного року. Також у наявності вже є протимінні кораблі. Разом із цим, зазначив спікер, зараз Україна обмежена дією конвенції Монтре.

Щодо перспектив переходу до традиційного флоту, то, за словами Плетенчука, це все йде планово. Крім усього іншого, обговорюється стратегія морської безпеки України.

“І ми говоримо про те, що українські морські інтереси простягаються не тільки в Чорному морі, ми говоримо навіть і про Світовий океан, де є інтереси України, і які так само належать до компетенції як ВМС, так і нашої країни. Це і річки, і моря. Без сильних Військово-морських сил скористатися нашим подарунком історії, географії, світобудови, наявністю двох морів, що є основним експортно-імпортним каналом для нашої країни, на які припадає 90% українського експорту, в нормальному стані, коли це все працює і перебуває, це просто неможливо”, — говорить він.

Спікер ВМС ЗСУ наголосив, що море переоцінити для України неможливо.

“Тому, враховуючи обсяг інтересів України в морі, наша країна повинна мати відповідні сильні Військово-морські сили, які можуть забезпечити безпеку цивільного судноплавства, які можуть примусити дотримуватися агресора Міжнародної конвенції ООН з морського права. І ми в майбутньому не бачимо присутність Чорноморського флоту взагалі в акваторії Чорного та Азовського морів. Така в нас мета”, — резюмував Дмитро Плетенчук.