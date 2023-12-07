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Президент США Джо Байден у середу закликав конгресменів схвалити пакет додаткової допомоги Україні.

"Це термінове питання. Конгрес має схвалити додаткову допомогу Україні", - сказав Байден, під час виступу в Білому домі. Він додав, що конгресменам слід вирішити це питання до різдвяних свят.

Він зазначив, що Конгрес не повинен подарувати "найпрекрасніший подарунок для (президента Росії - ред.) Путіна, на який він тільки може сподіватися".

Байден закликав схвалити його запит до президентської адміністрації більш ніж на $100 млрд, із них $60 млрд передбачається на фінансування допомоги Україні.
ForUm

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