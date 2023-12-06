Есть потребность в услугах экскаватора для строительных работ, возведение коммуникаций, благоустройстве площадок и других задач? Аренда экскаватора JCB от Минирент станет одним из лучших вариантов. Компания предлагает качественную, современную спецтехнику в Киеве и Киевской области на выгодных условиях.

В чем преимущества экскаватора JCB?

JCB - компания, что занимается производством спецтехники с мировой известностью. Экскаваторы-погрузчики пользуются огромным спросом и в украинских пользователей. Бренд смог предложить разные модели, что отменно справятся с задачами широкого спектра. Это такие виды как:

шахтный - компактный вариант, что позволяет эксплуатацию в стесненных условиях шахт и тоннелей;

карьерный - большие и мощные машины, что используются в промышленности, выработке полезных ископаемых и подобных операциях;

универсальный - самый распространенный вид, представлен разными моделями, с отличиями в возможностях и габаритах.

Преимуществами фирменной спецтехники есть выбор оптимального принципа действия: циклического (один ковш способен набирать, перенести и высыпать материал, с повтором цикла), непрерывного (оборудование дополняет колесо с несколькими ковшами, которые вращаются без задержки - обеспечивая работу без перерывов).

В зависимости от условий применения в автопарке техники в аренду, можно подобрать машины на колесном или гусеничном ходу. Колесные - вариант для города, площадок с твердым покрытием, а гусеничные наоборот смогут хорошо проявить себя на рыхлой земле, болотистом основание, бездорожье.

Широкая сфера применения еще один важный плюс моделей бренда. Чаще всего спецтехнику выбирают для:

строительных задач (обустройства стройплощадки, фундамента и пр.);

транспортировки материалов, грунта и других сыпучих;

рытья траншей, канав, септиков, искусственных водоемов и т. п.;

ландшафтных работ (благоустройство участка, выравнивание поверхности);

дорожного строительства.

Какую модель выбрать?

Менеджеры Минирент помогут подобрать технику под конкретные задачи клиента. Большим спросом пользуется модель JCB 3cx. Машина способна работать с разным строительным материалом: песком, щебнем, камнями и пр. Маневренный экскаватор доступно выбрать для любых участков, уровень проходимости высокий, модель сможет работать и в сложных условиях.

Большинство машин универсальные - легко изменить конфигурацию на простой или челюстный ковш, вилы, сзади крепиться простая или телескопическая стрела.

Также есть возможность арендовать экскаватор с гидромолотом или в комплектации Super (мощная дизельная машина, с увеличенными передними колесами).

Компания Минирент предлагает услугу аренда спецтехники на выгодных условиях. Можно расширить возможности машины широким разнообразием навесного оборудование. В стоимость аренды включено работу опытного оператора, для максимально быстрого и качественного результата. Менеджеры предоставят все нужные консультации и сформируют оптимальные предложения сотрудничества.