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У Верховній Раді мають намір на законодавчому рівні зобов'язати українців носити військовий квиток. Про це на брифінгу повідомивнародний депутат, член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

"Щоб уникнути питань, пов'язаних насамперед з тим, чи той, чи інший громадянин України є військовозобов'язаним, чи не є військовозобов'язаним, чи він може отримати повістку, чи не може отримати повістку, ми передбачаємо, що військовозобов'язані під час воєнного стану повинні мати з собою і документ, що підтверджує особу, і документ, що засвідчує перебування на військовому обліку", - заявив нардеп.

За його словами, ці зміни необхідні насамперед для уникнення конфліктних ситуацій і зловживань.
ForUm

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