Президент України Володимир Зеленський в останню мить скасував свій виступ на закритому брифінгу в Сенаті США щодо допомоги Україні, що мав відбутися в онлайн-форматі. Про це з посиланням на лідера демократичної більшості Чака Шумера у своєму Twitter-акаунті повідомивжурналіст CNN Ману Раджу у вівторок, 5 грудня.

"Лідер більшості в Сенаті Чак Шумер заявив, що президент України Зеленський більше не буде присутній на секретному брифінгу через питання, що виникло в останню хвилину. За словами законодавців, Зеленський також не з'явився віртуально на брифінгу Палати представників щодо України", - написав журналіст.

Зеленський мав намір звернутися по відеозв'язку до сенаторів США на секретному брифінгу з проханням схвалити фінансову допомогу Україні та проінформувати про ситуацію на фронті. Як пише "Європейська правда", Шумер заявив про необхідність підтримки України. Він назвав ситуацію "поворотним моментом західної цивілізації, та наголосив, що відкладати голосування не можна.