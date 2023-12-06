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Президент України Володимир Зеленський очікує найближчим часом голосування у Верховній Раді пакета євроінтеграційних законів, заявив він у вечірньому відеозверненні.

"Найближчим часом очікуємо ухвалення Верховною Радою кількох євроінтеграційних законів. Дуже важливих. Позиція кожного депутата матиме значення і буде принципово оцінюватися всім нашим суспільством", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, йдеться, зокрема, про необхідність остаточного ухвалення схвалених 21 листопада в першому читанні законопроєктів: №10140-д із поправками до закону "Про судоустрій і статус суддів" і деяких законодавчих актів щодо вдосконалення процедур суддівської кар'єри та №10060 про підвищення інституційної незалежності Спеціалізованого антикорупційного бюро.

Крім цього, необхідно ухвалити законопроєкт про криміналізацію контрабанди №5420, який було схвалено в першому читанні в середині липня цього року.
ForUm

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