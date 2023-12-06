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Глава фракції "Голос" Олександра Устинова вважає, що Сенат США завтра не проголосує за пакет допомоги Україні та Ізраїлю, оскільки із законопроекту виключено питання зміцнення кордону США (“ стіна ” з Мексикою), повідомляє народний депутат у вівторок у Фейсбук.

Раніше законопроект включав чотири пункти: допомогу Україні, допомогу Ізраїлю, зміцнення кордону з Мексикою і допомогу Тайваню. Устинова прогнозує, що виключення демократами із законопроекту питання "стіни" з Мексикою робить його неприйнятним для республіканців.

“Завтра всі сенатори республіканці, які навіть неймовірно підтримують нас, голосуватимуть ПРОТИ пакету, щоб посадити демократів за стіл переговорів. Політика такою є політика. Тому 60 голосів, які завжди мала Україна у Сенаті, ми не отримаємо ”, написала Устинова.

Незважаючи на мінімальну більшість демократів у Сенаті, для затвердження бюджетних витрат необхідно набрати 60 голосів.

Водночас голова фракції сподівається, що “наступного тижня пакет із усіх 4 складових буде проголосований Сенатом, і що його до свят встигне проголосувати нижня палата Конгресу”.

“Зі позитивних новин - наша делегація має зустрітися зі спікером парламенту, яка вже зустрічалася з ключовими комітетами конгресу, тепер основне – це демократам домовитися з республіканцями за кордон, заручниками якого ми стали. Ключове питання – де буде центр для біженців – у Мексиці чи США”, резюмувала депутат.
ForUm

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