Президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора розповів про отримання від партнерів дефіцитних ракет до наявних систем ППО і нових сучасних зенітних комплексів.

Про це написав глава держави в соцмережах.

"Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям".

За словами Зеленського, Україна нарощує власне виробництво зброї.

"Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще", – додав президент.

У роботі "зернового коридору", Україна перевищила позначку в 7 млн тонн вантажів.