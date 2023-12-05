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Президент Володимир Зеленський за підсумками щоденного селектора розповів про отримання від партнерів дефіцитних ракет до наявних систем ППО і нових сучасних зенітних комплексів.

Про це написав глава держави в соцмережах

 "Триває виконання важливих оборонних домовленостей з нашими партнерами. Отримали як дефіцитні ракети до наявних систем ППО, так і нові, сучасні зенітні комплекси. Вдячний нашим друзям".

За словами Зеленського, Україна нарощує власне виробництво зброї.

"Вперше вийшли на показник шість "Богдан" на місяць, і вже бачимо, як збільшити його ще", – додав президент.

У роботі "зернового коридору", Україна перевищила позначку в 7 млн тонн вантажів.
ForUm

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