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Виділені кошти США для допомоги Україні можуть закінчитися до кінця цього року.

Про це йдеться у листі директорки Адміністративно-бюджетного управління США Шаланди Янг до лідерів Конгресу, пише "Європейська правда" з посиланням на Financial Times.

"Без дій Конгресу до кінця року у нас закінчаться ресурси для закупівлі більшої кількості зброї та обладнання для України, а також для надання обладнання з військових запасів США", – написала Янг до лідерів Республіканської та Демократичної партій.

Вона підкреслила, що відмова Конгресу схвалити нову підтримку "поставить Київ на коліна на полі бою", а також "збільшить ймовірність воєнних перемог Росії".

"Немає ніякого чарівного горщика з фінансуванням, який би допоміг нам впоратися з цим завданням. У нас закінчилися гроші й майже закінчився час", – наголошує посадовиця.

Вона нагадала, що вже зараз пакети військової допомоги Україні від США стали меншими.

Янг додала, що підтримка США має вирішальне значення і не може бути замінена іншими.

"Якщо економіка України впаде, вони не зможуть продовжувати воювати, і крапка. Путін це добре розуміє, саме тому Росія зробила руйнування української економіки центральним елементом своєї стратегії – що ви можете бачити в її атаках на український експорт зерна та енергетичну інфраструктуру", – йдеться у листі.Янг також заявила, що гроші для України принесуть користь американській економіці.
ForUm

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