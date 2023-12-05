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Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив, що п’ятий президент України Петро Порошенко ініціював зустріч з угорським прем’єром Віктором Орбаном. Про це повідомляє угорське видання Telex.

За словами міністра, "Орбан радий вести переговори з ким завгодно, включно з колишніми лідерами іноземних держав, і що Угорщина не хоче бути перешкодою для таких зустрічей".

Сійярто на парламентських слуханнях зазначив, що зустріч повинна була відбутися за ініціативи Порошенка. Водночас він не став обговорювати теми зустрічі, яка не відбулася.

"Не вдаваймось в таку наукову фантастику", - додав глава МЗС Угорщини.

Нагадаємо, 1 грудня прикордонники не випустили Порошенка на міжнародні зустрічі, оскільки дозвіл спікера Верховної Ради на відрядження виявився анульованим. Порошенко заявив, що у нього заплановані зустрічі у США та Польщі щодо фінансування воєнної допомоги та розблокування кордонів відповідно. Порошенко назвав зірвану поїздку "ударом по обороноздатності країни".

СБУ опублікувала офіційний коментар щодо причин обмеження колишнього президента України Петра Порошенка у можливості виїхати за кордон. Зокрема, заявило відомство, Петро Порошенко планував зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який "системно висловлює антиукраїнську позицію, є "другом Путіна" і закликає зняти санкції з РФ". 
ForUm

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