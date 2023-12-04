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Антикорупційні органи України завершили розслідування за обвинуваченням народного депутата і його помічника в отриманні $85 тис. неправомірної вигоди за надання в оренду державних земель, інформують у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП).

"1 грудня 2023 року прокурором САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування та відкрито стороні захисту матеріали кримінального провадження стосовно народного депутата та його спільника, викритих на одержанні неправомірної вигоди за надання приватному підприємству в оренду державних земель", - повідомляється в телеграм-каналі САП у понеділок.

За інформацією прокуратури, матеріали щодо другого фігуранта виділено в окреме провадження у зв'язку з його розшуком.

У повідомленні не зазначається ім'я нардепа. Ідеться про народного депутата фракції "Слуга народу" Анатолія Гунька, якого 8 серпня викрили на хабарі у $85 тис.

Гунька підозрюють в отриманні неправомірної вигоди за надання приватному підприємцю в оренду державних земель. Встановлено, що народний депутат України, будучи головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук, використав свої повноваження для надання приватному підприємству земельних ділянок загальною площею 1700 га, що належать державному підприємству Академії аграрних наук.

Дії народного депутата було кваліфіковано ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України. Поплічникам, а саме помічнику народного депутата - адвокату та ще одному спільнику, інкримінують ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 КК.

У серпні Вищий антикорупційний суд узяв Гунька під варту з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн.

 
ForUm

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