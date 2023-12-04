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В Україні створюють нову модифікацію ракети комплексу "Нептун", триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" і С-300, повідомив заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

"Зараз ведеться робота щодо створення так званого довгого "Нептуна". Йдеться про нову модифікацію ракети для комплексу "Нептун". Також ведеться активна робота разом з Міністерством стратегічних галузей промисловості стосовно зміцнення системи ППО", - розповів Гаврилюк в інтерв'ю АрміяІnform.

Заступник міністра зазначив, що наразі не можна говорити про це докладно, але додав, що "триває робота над модернізацією зенітно-ракетних комплексів "Бук" і С-300.

Крім цього, він розповів, що планується замовити у вітчизняних виробників понад 750 бойових броньованих машин різних типів. Крім того, є завдання в рази збільшити виробництво мінометних мін, почати виробляти снаряди.
ForUm

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