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Головне управління розвідки Міноборони України проводить розслідування за фактом отруєння співробітників розвідки і Маріанни Буданової - дружини голови ГУР МО Кирила Буданова, повідомив представник ГУР МОУ Андрій Юсов у коментарі виданню "Українська правда".

"За фактом отруєння співробітників воєнної розвідки та дружини керівника української спецслужби Кирила Буданова Маріанни Буданової розпочато й триває внутрішнє розслідування. Відповідно до статті 47, частин 3 та 4 статті 24 Закону України "Про розвідку", статті 5 Закону України "Про контррозвідувальну діяльність", статей 5 та 6 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", вказані інциденти розслідує підрозділ власної безпеки ГУР МО України", - наводить "УП" слова представника ГУР МО.

Юсов також пояснив, що розслідування проводить підрозділ власної безпеки розвідки, оскільки йдеться про ймовірну спецоперацію, яка спрямована проти працівників ГУР МО, а також членів їхніх родин.

"Після вивчення всіх обставин події буде ухвалюватися рішення про залучення інших правоохоронних органів, передачу матеріалів до відповідних органів досудового або судового розслідування", - йдеться в повідомленні.
ForUm

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