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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що обговорив із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем пропозицію щодо створення загальноєвропейського простору оборонної промисловості з членами ЄС, країнами-кандидатами й країнами-однодумцями, які об'єднають зусилля у виробництві зброї та боєприпасів.

"Я наголосив на необхідності створення загальноєвропейського оборонного простору, де політика оборонної промисловості буде скоординована, де всі процеси будуть синхронізовані й упорядковані, що дасть змогу Європі не лише стабільно підтримувати Україну, а й себе, свої збройні сили й обороноздатність. Я вважаю, що цей загальноєвропейський простір, оборонно-промисловий простір має включати не лише членів ЄС, а й країни-кандидати, країни-однодумці. Я відкрито поділився цими ідеями з Жозепом і продовжу обговорювати їх завтра в НАТО", - сказав Кулеба на спільному брифінгу з високим представником Європейського Союзу з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозепом Боррелем у Брюсселі.

Кулеба наголосив, що "наша рішучість і наша здатність виробляти оборонні технології та оборонну продукцію є ключем до безпеки й перемоги у війні".

Крім того, міністри 29 листопада обговорять Вашингтонський саміт НАТО у 2024 році.
ForUm

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