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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни організації, як і раніше, підтримують плани вступу України до Північноатлантичного альянсу.

"Союзники підтвердили свою рішучість підтримувати Україну на її шляху до НАТО, а також висловили їй свою непохитну підтримку", - сказав генсек альянсу у вівторок на пресконференції в Брюсселі після першого дня наради міністрів закордонних справ держав-членів НАТО.

За його словами, останніми днями було зроблено важливі заяви на підтримку Києва. Зокрема, Німеччина пообіцяла надати наступного року на оборону України 8 млрд євро, а Нідерланди - понад 2 млрд євро. Румунія, продовжив він, відкрила навчальний центр для українських пілотів винищувачів F-16.

"Союзники, зокрема США і Фінляндія, відправляють більше засобів протиповітряної оборони й більше боєприпасів. Двадцять союзників створили коаліцію з протиповітряної оборони для України", - повідомив Столтенберг.

Він додав, що так НАТО "дає зрозуміти Росії, що наша підтримка не ослабне".
ForUm

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