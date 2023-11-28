Компанії колишнього депутата Київради та бізнесмена Леоніда Крючкова, які постачають продукти харчування для ЗСУ, потрапили під пильну увагу правоохоронних органів, повідомляє Lenta.ua.

Як стало відомо, напередодні відбулися обшуки у таких компаніях: ТОВ «АТОМСЕРВІС», ТОВ «РЕКТАН», ТОВ «АРХІМАГІР», ТОВ «АРМІСЕТ».

Згідно з інформацією у відкритих джерелах, група фірм Крючкова у 2023 році підписали контракти на постачання продуктів харчування із Міноборони на суму понад 9 млрд грн.

«Проте цікаві не суми, а деталі: замість вершкового масла постачальник закупив небезпечний для здоровʼя спред на основі пальмової олії і продавав його Збройним Силам втричі дорожче, аніж його реальна ринкова вартість», - йдеться у публікації.

Це вже не перший скандал, пов’язаний з фірмами Крючкова. Раніше було встановлено, що компанія ТОВ «АТОМСЕРВІС» поставила м'ясні, м'ясо-рибні та рибні консерви окремих постачальників, які взагалі не пройшли відповідної перевірки у лабораторіях Міноборони. Це є грубим порушенням договору щодо безпеки харчових продуктів.

Також під час постачання продукції до одного з бойових підрозділів на Харківщині було зафіксовано суттєву нестачу товару на загальну суму понад 5 млн грн. Виглядало це як така собі схема: постачальник привіз товару на 1 млн грн, а в документах прописав кількість на 2 млн грн.

Нагадаємо, інтереси сумнівної компанії ТОВ «Атомсервіс» лобіювала членкиня Антикорради при МО Дана Ярова. З її публічною підтримкою неблагонадійна фірма стала переможцем у 8 тендерах МО й отримала контрактів на 7,21 млрд грн для забезпечення харчуванням ЗСУ у другому півріччі 2023 року.